O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) anunciou esta sexta-feira a abertura, em Vila Real, de uma unidade de insuficiência cardíaca que permite um acompanhamento diferenciado, próximo e personalizado aos doentes que sofrem desta patologia. A unidade de insuficiência cardíaca entrou em funcionamento neste mês de Maio e acolhe doentes provenientes de todo o território de Trás-os-Montes e Alto Douro, informou o CHTMAD, em comunicado.

O centro hospitalar referiu que, "pela sua crescente prevalência e impacto", esta patologia deve ser vista como "uma prioridade na prestação dos cuidados de saúde". A insuficiência cardíaca ocorre quando o coração já não consegue desempenhar a sua função de bombear o sangue pelo corpo.

Na nova unidade é feito o seguimento de doentes de diversas proveniências, nomeadamente após internamento hospitalar por insuficiência cardíaca aguda ou descompensada, mas também doentes referenciados pelos cuidados de saúde primários ou da consulta externa hospitalar.

Segundo o CHTMAD, "a melhoria da qualidade de vida dos doentes, a alta hospitalar mais precoce e a diminuição drástica do número de reinternamentos são os principais benefícios atribuídos a estas unidades". O projecto "é multidisciplinar, engloba vários profissionais e tem como finalidade criar uma estrutura de acompanhamento com o utente muito mais próxima e regular, possibilitando o contacto directo e com fácil acessibilidade".

De acordo com o centro hospitalar, a "nova unidade proporcionará, também, uma maior articulação entre cuidados de saúde hospitalares e primários". O CHTMAD tem sede social em Vila Real e agrega os hospitais de Chaves e de Lamego.

