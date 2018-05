A ponte envidraçada dos Passadiços do Paiva já está em construção, revelou a Câmara de Arouca esta quinta-feira, que aponta essa estrutura de 480 metros sobre o rio como "a maior em Portugal" e "a mais bonita da Europa".

De utilização apenas pedonal, a ponte estará suspensa a 150 metros de altura junto ao geossítio da Cascata das Aguieiras e nas imediações da escarpa conhecida como a Garganta do Paiva.

"Vai ser a maior ponte do género em Portugal e, se não for também a maior da Europa, será certamente a mais bonita e a mais impactante", declarou à Lusa a presidente da autarquia, Margarida Belém.

"É uma obra de imenso relevo não apenas para a população de Arouca, mas também para todo o território nacional, dada a procura que os passadiços e o geoparque têm registado tanto entre a comunidade portuguesa como entre os nossos visitantes estrangeiros", acrescentou a autarca.

Arrancando com a instalação do estaleiro e com trabalhos de preparação do terreno, a empreitada foi entregue à empresa Conduril - Engenharia, SA, com base num projecto do Itecons — Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade, da Universidade de Coimbra.

O vão de 480 metros sobre o rio terá uma largura útil de 1,20 metros e pavimento em gradil metálico, no que o objectivo é facilitará a circulação do vento sem oferecer grande resistência às correntes.

Inspirada nas pontes incas que atravessavam os vales mais profundos das montanhas dos Andes, a nova estrutura anunciada para Arouca integra a rede de vias pedonais já existentes no concelho e terá um custo estimado em 1,7 milhões de euros (mais IVA).

Deverá ficar concluída num prazo de dez meses, após o que a sua utilização terá efeito no preçário de acesso aos passadiços, cuja entrada custa actualmente um euro por pessoa, sendo grátis para menores de 12 anos e tendo um custo único de 2,5 euros para residentes de Arouca que adquiram um cartão de uso vitalício.

