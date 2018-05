O Ministério da Saúde está a preparar a abertura de um novo concurso para a colocação de 364 recém-especialistas de medicina geral e familiar que terminaram o internato no final de Abril e está em fase de conclusão a colocação de outros 87 clínicos, cujo concurso foi já lançado este ano. A Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) garante que é atribuída prioridade aos recém-nascidos para que estes possam ter um médico de família à nascença, cumprindo a lei que está em vigor desde Setembro de 2016.

Mas entre 1 de Janeiro e o início de Março perto de mil bebés não tinham médico atribuído, tal como mais de 136 mil crianças e jovens com menos de 18 anos, de acordo com as respostas de 47 agrupamentos de centros de saúde (Aces) enviadas ao Bloco de Esquerda.

PUB

“No âmbito da gestão operacional que é efectuada pelas administrações regionais de saúde e pelos Aces para composição e organização das listas de utentes dos médicos de família é atribuída prioridade aos recém-nascidos em cumprimento do disposto no decreto-lei n.º 79/2015, de 29 de Julho”, explica a ACSS, referindo-se à legislação que estabelece que cada recém-nascido tem direito a um médico de família e que só entrou em vigor em Setembro de 2016, após a publicação da regulamentação.

PUB

A ACSS salienta ainda que “de acordo com os dados disponíveis, as zonas onde ainda existem recém-nascidos sem médico de família atribuído são sobreponíveis com as zonas onde se verifica menor cobertura médica da população geral, nomeadamente em alguns Aces específicos da região de Lisboa e Vale do Tejo, do Algarve e do Alentejo”. E acrescenta que todas as crianças têm acesso a cuidados de saúde “através das consultas de recurso de saúde infantil”.

O ministério garante que continua a reforçar os centros de saúde com mais médicos e diz que se encontra “ainda a preparar a abertura de um novo concurso para a colocação de mais 364 recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar em 2018”. “Nesta data, encontra-se em curso o processo de identificação das necessidades, para esta área de especialização, efectuado junto das diferentes administrações regionais de saúde, para efeitos de elaboração do despacho que precede à abertura do correspondente procedimento concursal.”

A ACSS afirma também que se encontra “em vias de conclusão o concurso para a colocação de 87 médicos de família a nível nacional, que permitirá atribuir médico de família a cerca de mais 150 mil utentes”. O concurso lançado já este ano para os recém-especialistas que terminaram a especialidade no final do ano passado tinha disponíveis 110 vagas, mas nem todas acabaram por ser ocupadas, com especial destaque para as zonas de Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo.

PUB

“Relativamente à data de início de funções, e sem prejuízo de situações pontuais, designadamente relacionadas com licenças parentais, foi indicada a data de 1 de Abril de 2018, não tendo sido, ainda, efectuado o ponto de situação de acompanhamento ao processo de colocação”, explica a ACSS.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

BE quer abertura de concursos rápida

Já esta quinta-feira, no Parlamento, o BE voltou a abordar a questão do incumprimento da lei de atribuição de médicos de família a recém-nascidos. “São números que nos preocupam e que são graves, primeiro porque querem dizer que o Governo não está a fazer cumprir a lei e segundo porque são idades pediátricas em que é preciso fazer uma vigilância regular”, disse o deputado Moisés Ferreira.

“A única forma de resolver o problema é contratar mais médicos de família e fazer com que a atribuição dos novos médicos seja feita prioritariamente a estes recém-nascidos, crianças e jovens. Os atrasos nos concursos são também o problema fundamental. Se não houvesse atrasos nem vagas por ocupar, certamente que todas estas crianças teriam já médico de família”, apontou, acrescentando que o que o partido “exige do Governo é que abra imediatamente concursos para especialistas”.

PUB