Uma viatura ligeira despistou-se esta quinta-feira no Cais de Gaia e caiu ao rio Douro, disse ao PÚBLICO fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto e os Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia. Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores, a viatura já foi localizada e existe uma vítima, mas não conseguem ainda precisar qual o estado em que se encontra. A TVI, que cita um porta-voz da Marinha, refere que um dos ocupantes do veículo morreu na sequência do despiste.

Também a fonte do CDOS do Porto disse ao PÚBLICO que existe uma pessoa desaparecida, que será o condutor da viatura.

O alerta foi dado às 14h19, e pelas 14h55 a viatura continuava submersa.

No local estão uma equipa de mergulhadores, a Polícia Marítima, os Bombeiros Sapadores de Gaia e o Instituto de Socorros a Náufragos. No site da Protecção Civil, é referido que se encontram 30 operacionais no terreno, apoiados por sete veículos.

