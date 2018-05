O Tribunal de Contas autorizou, esta quinta-feira, a utilização de 10 helicópteros que estavam estacionados à espera do visto do tribunal para poderem operar no combate aos incêndios.

O Governo aguardava por este visto para os poder ter disponíveis a partir de 15 de Maio, dia em que arranca a época oficial de combate a incêndios. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pelo PÚBLICO junto do Tribunal de Contas.

“Estes meios aéreos foram contratados na sequência do concurso público internacional lançado em Dezembro de 2017. As 10 aeronaves vão ficar sediadas nos seguintes centros de meios aéreos: Vale de Cambra, Fafe, Macedo de Cavaleiros, Castelo Branco, Lousã, Monchique, Guarda, Baltar, Sardoal e Arcos de Valdevez”, revela o Ministério da Administração Interna em comunicado.

Estes são os primeiros helicópteros ligeiros disponíveis para o combate aos incêndios florestais e vão estar disponíveis o ano inteiro. A sua utilização resultado concurso internacional ganho pela empresa Helibravo.

A estes helicópteros acrescem as 3 aeronaves ligeiras do Estado, sediadas em Loulé, Viseu e Vila Real.

O dispositivo de combate a incêndios rurais estabelece para este ano um total de 55 aeronaves, sendo 50 alugadas e seis da frota do Estado.

