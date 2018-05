Para contornar o veto do Presidente da República ao diploma que permite a autodeterminação de género com a mudança no cartão de cidadão aos 16 anos, a esquerda poderá optar por introduzir na lei a necessidade de uma declaração de testemunhas em vez de ceder à exigência da direita (e de Marcelo) de apresentação de um atestado médico.

PUB

Quem o admitiu ao PÚBLICO foi a deputada do Bloco Sandra Cunha, que diz que a solução terá que ser encontrada com os outros grupos parlamentares – PS, PEV e PAN – mas também com os jovens trans e as famílias. Já o PAN divulgou uma nota em que o deputado André Silva diz querer reconfirmar a proposta aprovada no Parlamento, algo muito difícil dado que o PCP se absteve na votação da lei em Abril e deverá manter a sua posição. Ao mesmo tempo, PSD e CDS aceitam votar a favor da lei se for introduzido o critério da apresentação do relatório médico que ateste a disforia de género, como constava de uma proposta de alteração dos sociais-democratas na discussão na especialidade.

A questão da ausência de uma declaração médica formal é apontada directamente por Marcelo Rebelo de Sousa na mensagem que acompanha o diploma devolvido na quarta-feira ao Parlamento. O Presidente "solicita à Assembleia da República que se debruce, de novo, sobre a presente matéria, num ponto específico – o da previsão de avaliação médica prévia para cidadãos menores de 18 anos”, lê-se na nota de Belém.

PUB

O Bloco prefere ler na mensagem do Presidente alguma abertura para uma solução ligeiramente diferente e diz estar “disponível para encontrar, no Parlamento, a melhor solução para se aprovar a lei”. Sobretudo porque, diz a deputada Sandra Cunha, esta não é uma questão de saúde e o Presidente “está a pedir um relatório médico para um acto que é meramente civil quando não existem para outros actos civis exigências de relatórios médicos”.

Para a bloquista, exigir um relatório médico nesta fase da mudança de nome e de género no cartão de cidadão “é não compreender o que a lei efectivamente pretende”. “É não compreender um acto meramente civil, que não envolve cirurgias ou tratamentos irreversíveis. Quando esse tratamento ou cirurgia se impuser e a pessoa decidir aceder a ele e, evidentemente, como qualquer outro tratamento, será feito por médicos e com acompanhamento médico – como o Presidente pretende”, argumentou Sandra Cunha no Parlamento perante os jornalistas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Presidente deixa duas justificações para o seu pedido sobre o atestado. “A primeira é a de que importa deixar a quem escolhe o máximo de liberdade ou autonomia para eventual reponderação da sua opção, em momento subsequente, se for caso disso. O parecer constante de relatório médico pode ajudar a consolidar a aludida escolha, sem a pré-determinar.” E a segunda é de ordem prática: sendo "sensato" que o processo de mudança de sexo que exige uma cirurgia pressuponha um juízo clínico, então que esse parecer médico "possa existir mais cedo, logo no momento inicial da decisão”.

PUB

Antes do Bloco, PSD e CDS tinham-se congratulado com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, partilhando termos. O centrista Nuno Magalhães e o social-democrata Carlos Peixoto afirmaram quase em uníssono que é um veto “óbvio”, “avisado”, “compreensível” e inevitável”. Lembraram a posição do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida que criticou a inexistência de um relatório na proposta de lei do Governo e nos projectos de lei do Bloco e do PAN.

Nuno Magalhães lembrou que se o Estado só considera um jovem apto para votar aos 18 anos não deve permitir a mudança de nome e de género antes da maioridade sem um documento médico oficial que o justifique e Carlos Peixoto disse esperar que a esquerda tenha agora a “sensatez, equilíbrio e ponderação” para reequacionar a questão e introduzir o relatório médico para se ter uma lei “equilibrada”.

PUB