O PSD anunciou nesta quinta-feira que, desde as eleições directas de 13 de Janeiro, que levaram Rui Rio à presidência, já se filiaram no partido 2460 pessoas.

Os sociais-democratas revelam ainda que, dos novos militantes, “destacam-se os cerca de 1650 jovens com menos de 30 anos”.

Braga, a Área Metropolitana de Lisboa, Porto, Aveiro, Açores e Viseu representam 70% das novas filiações, acrescenta o PSD.

“Todos os dias, os serviços centrais do PSD validam a inscrição de vários militantes, que fazem perguntas sobre como podem juntar-se ao Conselho Estratégico Nacional e como podem participar nas actividades do Partido, nos núcleos, secções, distritais, estruturas regionais autónomas dos Açores e da Madeira e emigração”, salienta ainda num comunicado.

Entretanto o PSD vai comemorar o 44.º aniversário sob o lema “Autonomias Regionais". As comemorações vão decorrer em Beja, na sexta-feira e no sábado, com homenagens aos históricos presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, Mota Amaral e Alberto João Jardim.

Segundo o mesmo comunicado, a cidade alentejana de Beja, situado no interior do país, foi a escolhida para receber as comemorações dos 44 anos do partido porque "personifica alguns dos maiores desafios de Portugal no presente, designadamente a necessária reforma da descentralização".

A sessão solene do 44.º aniversário do PSD, no sábado, vai decorrer, a partir das 12h, no Teatro Municipal Pax Julia, onde, em Abril de 1975, um comício do partido, então designado PPD, foi "interrompido por forças radicais" e alguns dos participantes, entre os quais o actual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tiveram de fugir pelo telhado.

