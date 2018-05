O CDS-PP desafiou os partidos parlamentares a assumirem se estão disponíveis para avançar com uma revisão constitucional a propósito da justiça. O líder da bancada centrista, Nuno Magalhães, enviou uma carta a todos os líderes parlamentares para aferir se há disponibilidade para esse processo. Caso não haja consenso, a bancada centrista não revela qual será a sua posição.

Com uma audiência pedida ao Presidente da República sobre justiça, o CDS está disposto a retomar o seu projecto de revisão constitucional de 2010, que foi interrompido com o fim da legislatura. "É altura de aferirmos todos em conjunto todo o tipo de propostas sobre a justiça no sentido de uma maior celeridade e confiabilidade", afirmou Nuno Magalhães, lembrando algumas das alterações propostas em 2010 como a fusão do Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e o reforço das competências do Presidente da República na nomeação de membros para o Conselho Superior da Magistratura.

Questionado sobre o timing desta proposta – quase no último ano do fim da legislatura – e se há condições para que se concretize, Nuno Magalhães respondeu afirmativamente. "Acho que sim e todos concordamos que há alterações a fazer em matéria de justiça", afirmou.

