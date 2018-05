O Presidente da República considera que com a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa de transferir para Luanda o julgamento de Manuel Vicente "desaparece o irritante" nas relações entre os dois países. Marcelo Rebelo de Sousa citava a palavra escolhida pelo ministro dos Negócios Estrangeiros para descrever o problem entre os dois países, "aquele que periodicamente era invocado" por Luanda, nas palavras do Presidente.

PUB

Falando aos jornalistas em Florença, antes de uma iniciativa europeia, e apenas meia hora depois das primeiras notícias (ainda sem se conhecer o teor exacto da decisão), Marcelo lembrou que "já na próxima semana "há uma cimeira" sobre defesa entre os dois países. E acrescentou sempre ter achado que "os dois países estavam vocacionados a encontrar" um caminho comum.

"Espero que possam fazer em conjunto um percurso entre o povo angolano e o povo português", disse o chefe de Estado.

PUB

PUB