Os três norte-americanos que se encontravam detidos na Coreia do Norte chegaram aos EUA durante a madrugada desta quinta-feira, onde foram recebidos pelo Presidente e pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e Mike Pence. Trump agradeceu ao líder norte-coreano e mostrou-se positivo em relação ao futuro encontro com Kim Jong Un.

Kim Dong Chul, Kim Sang Dok e Kim Hak Song estavam acusados por Pyongyang de espionagem e actos ilegais. Foram libertados após uma visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, à Coreia do Norte. Os três aterraram na base militar Andrews, perto de Washington, pelas 2h40 locais (7h40 em Lisboa), onde os aguardava uma enorme bandeira americana estendida entre duas gruas de carros de bombeiros.

“É uma noite especial para estas três magníficas pessoas”, resumiu o Presidente norte-americano. “Honestamente, não acreditei que isto fosse mesmo acontecer e aconteceu. É especialmente bom que o tenha feito antes do encontro”, notou Trump, elogiando o gesto do líder norte-coreano. "Queremos agradecer a Kim Jong Un", declarou aos jornalistas.

O Presidente norte-americano está confiante com o resultado da cimeira com Pyongyang e acredita que o seu encontro com Kim irá resultar na desnuclearização da Península da Coreia. Donald Trump disse ainda acreditar que Kim Jong Un quer trazer a Coreia do Norte “para o mundo real” e que a desnuclearização coreana será a sua maior conquista enquanto Presidente dos EUA. “Acho que vamos ser bem-sucedidos. Nunca se chegou tão longe. Nunca houve uma relação como esta. Mas somos feitos de avanços. Podem mesmo acontecer coisas muito importantes, é a nossa expectativa”, afirmou Trump.

Antes ainda de descerem o avião e tocarem solo norte-americano, Kim Dong Chul, Kim Sang Dok e Kim Hak Song foram cumprimentados por Donald e Melania Trump, que subiram ao avião, onde aguardaram alguns minutos antes de sair.

Kim Dong-chul estava detido desde 2015, ainda antes de Trump ser eleito. Já Kim Sang Dok foi professor durante um mês numa universidade norte-coreana antes de ser detido em 2017. O mesmo aconteceu a Kim Hak Song, professor na mesma universidade. Os três foram levados para um centro médico militar, onde irão ser avaliados clinicamente, informou a Casa Branca. “Queríamos agradecer ao Governo dos Estados Unidos, ao Presidente Trump, ao secretário Pompeo e às pessoas dos EUA por nos trazerem para casa”, declararam os três norte-americanos num comunicado.

Até agora o único norte-americano libertado pela Coreia do Norte tinha sido o estudante universitário de 22 anos, Otto Warmbier, depois de 17 meses em cativeiro. Acabou por morrer depois de chegar aos EUA.

