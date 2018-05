Pelo menos 20 pessoas morreram e 39 ficaram feridas depois do rebentamento de uma barragem na localidade rural de Solai, perto da cidade de Nakuru, na região norte do Quénia. O porta-voz da Cruz Vermelha em África, Euloge Ishimwe, disse à CNN que é provável que milhares de pessoas tenham de ser deslocadas pela destruição da barragem de Patel, cujas paredes terão sucumbido à pressão dos volumes de água acumulada nas últimas semanas de chuva intensa.

PUB

Já a BBC, que cita fontes policiais, garante que há pelo menos 27 mortos neste acidente a 120 quilómetros da capital, Nairobi. As mesmas fontes dizem que pelo menos duas mil pessoas ficaram sem casa e que a “destruição é tremenda”.

Pelo menos 11 vítimas, na maioria mulheres e crianças, morreram cobertas por lama numa plantação de café, escreve a AFP: “Parece que estavam a tentar fugir, mas não conseguiram, devido à força e à velocidade da água”, disse um agente policial.

PUB

As testemunhas ouvidas pela BBC reportam ter ouvido um estrondo antes de a massa de água ter varrido pelo menos dois quilómetros de uma zona agrícola onde muitos viviam e trabalhavam. As operações de busca e salvamento prosseguem, pelo que é provável que o balanço de vítimas aumente. “As perdas são enormes, quer de vidas humanas, quer materiais, mas a sua extensão está ainda por apurar”, afirmou Lee Kinyajui, governador do distrito de Nakuru.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A represa de Patel é um de três reservatórios de água detidos por um único latifundiário, refere a BBC. As autoridades locais, que estão a tentar confirmar se este tinha licença de construção para a barragem, temem pela integridade das duas que restam e que também estarão cheias.

O Quénia e o Ruanda têm sido dos países mais afectados com as chuvas intensas e as inundações que atingiram o Leste de África nas últimas semanas. Desde o início de Maio, pelo menos 100 pessoas morreram e 260 mil foram obrigadas a deixar as suas casas devido às inundações, de acordo com os dados da Cruz Vermelha no Quénia.

As autoridades e as diversas organizações humanitárias instaladas no país têm evacuado as populações através de meios aéreos, colocando-as em locais seguros e garantindo ajuda às comunidades isoladas pelas chuvas e deslizamentos de terra das últimas semanas.

PUB