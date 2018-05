Uma aliança feita com vários partidos da oposição, liderada pelo antigo primeiro-ministro malaio Mahathir Mohamad venceu as eleições gerais da Malásia, segundo os resultados oficiais divulgados nesta quarta-feira, uma vitória considerada por muitos como “histórica”, que põe fim a mais de seis décadas de poder da coligação que governava o país. A aliança formada pelos partidos da oposição conseguiu um total de 115 assentos, um número superior aos 112 (dos 222 existentes no Parlamento) que precisava para formar governo; a coligação vigente conseguiu 79 lugares.

Com 64 anos, o líder do partido UMNO que estava no poder, Najib Razak, tem vindo a perder popularidade, por ter estado associado a alguns escândalos de corrupção, que o político nega.

Mahathir tem 92 anos, foi primeiro-ministro durante 22 anos e tornar-se-á no líder eleito mais velho do mundo na altura da cerimónia da tomada de posse, que o malaio espera que aconteça ainda esta quinta-feira. Saiu da reforma para poder voltar a participar nas eleições. “Não estamos à procura de vingança, queremos recuperar o Estado de Direito”, disse Mahathir aos jornalistas. Mahathir chegou a ser o mentor de Najib.

Nas últimas eleições de 2013, a oposição tinha já recuperado terreno na opinião pública (e na contagem dos votos), mas não o suficiente para conseguir a maioria dos assentos parlamentares. Pouco depois, o então líder da oposição Anwar Ibrahim foi condenado a cinco anos de prisão por ser acusado de sodomia; na Malásia, a homossexualidade é um tabu e o sexo gay é criminalizado e punido com penas de prisão que podem ir até aos 20 anos. Anwar disse que se tratava de difamação.

