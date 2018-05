A estátua que homenageia Mário Soares, no jardim no Campo Grande, em Lisboa, com o nome do antigo Presidente da República, foi nesta quinta-feira vandalizada por um grupo de jovens, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.

De acordo com a autarquia, o púlpito de homenagem a Mário Soares, colocado naquele jardim e inaugurado em 25 de Abril, foi danificado por volta das 05h30, por jovens que se "agarraram à peça escultórica em acrílico com a figura de Mário Soares".

"Dada a fragilidade do material, a peça partiu-se", explicou a fonte da Câmara.

Os jovens, "com idades entre os 18 e os 20 anos", foram interceptados pela Polícia Municipal (PM), "que estava a fazer a ronda no jardim", segundo a autarquia.

A ocorrência foi, entretanto, remetida ao Ministério Público.

A placa continha a inscrição "Jardim Mário Soares - fundador da democracia portuguesa, Presidente da República e Primeiro-ministro, 1924-2017" e encontrava-se no centro de um pequeno anfiteatro circular, na zona sul daquele espaço verde, em frente à casa onde morou Mário Soares.

O Jardim de Mário Soares foi inaugurado no dia 25 de abril, data que comemora a Revolução dos Cravos, e na inauguração estiveram presentes o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.

O jardim sofreu obras profundas e agora conta com 700 árvores, um sistema de rega renovado e mobiliário urbano novo, um percurso central, bem como soluções naturais de bacias de retenção.

A requalificação custou cerca de 1,5 milhões de euros, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal.

