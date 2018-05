Esta semana, a jornalista Patrícia Carvalho, do Local Porto, conversa com Mariana Correia Pinto, jornalista do P3, autora de Porto, Última Estação, publicado em 2017 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um retrato sobre a freguesia de Campanhã, desfiando as histórias das pessoas que habitam a zona mais oriental da cidade.

Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e especialistas convidados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

