O Bloco de Esquerda não desiste de por a cidade a discutir as ilhas do Porto - onde habitam 4900 famílias -, e promete fazer uma denúncia junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDR-N) já que a Assembleia Municipal do Porto (AMP) se monstra “indisponível” para agendar o tema numa das reuniões do órgão fiscalizador autárquico.

"Vamos apresentar um novo pedido na Assembleia Municipal [o quatro] e ao mesmo tempo uma denúncia à CCDR-N, devido às três recusas da nossa solicitação, prevista na lei”, revela deputada municipal do Bloco, Susana Constante Pereira, exprimindo a falta de interesse do presidente da câmara do Porto e do seu movimento em lançar um debate alargado sobre as ilhas da cidade.

A deputada, que nesta quinta-feira se deslocou, juntamente com outros elementos do Bloco, à ilha da Travessa de Cima, junto à Rua do Bonjardim, disse: “Parece não haver interesse da parte do presidente da câmara, Rui Moreira, e do seu movimento independente, em levar à AMP e à cidade o debate sobre este assunto, quando no Porto existem quase mil ilhas onde vivem cerca de 10 mil pessoas”.

"Fizemos o pedido três vezes e três vezes foi recusado pela AMP, cujo presidente [Miguel Pereira Leite] e secretário da mesa são do movimento de Rui Moreira", disse a deputada. Susana Constante Pereira aproveitou o momento para acusar o movimento independente pelo qual Rui Moreira foi eleito de “tentar fazer da assembleia municipal", onde "não tem maioria", uma "caixa-de-ressonância do executivo".

Para a deputada municipal, "questões como a das ilhas precisam de um debate público alargado e de uma pluralidade de perspectivas e é na assembleia municipal que isso se consegue". Susana Pereira afirma mesmo que "o movimento de Rui Moreira não está interessado em levar este assunto à assembleia" e acusa o autarca de estar apenas preocupado com as ilhas municipais.

“Os números de carência habitacional do Porto, concretamente os que saíram recentemente são alarmantes e as ilhas são no nosso entender são uma potencial resposta para aquilo que são os problemas da habitação”. As ilhas do Porto – prosseguiu a deputada – “são uma tipologia de habitação específica que está votada a alguma negligência e que podia resolver muitas carências habitacionais da cidade”, uma vez que existem “muitas ilhas vazias” no Porto.

Em Fevereiro, depois de o grupo parlamentar do BE ter apresentado um requerimento no qual defendia que Rui Moreira participasse numa audição na Assembleia da República, o presidente da Câmara do Porto esteve na comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação onde o tema das ilhas foi discutido.

Entretanto, a Assembleia da República publicou no Diário da República de 23 de Abril uma recomendação aprovada pelo Parlamento para que o Governo “considere a necessidade de proceder à requalificação das ilhas, garantindo condições de habitualidade e salubridade e permitindo a utilização de espaços […] totalmente degradados para a realização de realojamento e ou arrendamentos por valores acessíveis”.

