Em Aveiro, este fim-de-semana é dedicado à cerveja artesanal. Nos dias 11, 12 e 13 de Maio vão passar pelo Mercado Manuel Firmino 22 cervejeiros portugueses para a quinta edição do Aveiro Beer Fest.

Quem por lá passar vai ter a oportunidade de experimentar cocktails de cerveja, petiscos e as sugestões de marcas como a Vadia, Letra, Amphora, Beata, Burguesa, Rolls Beer, Sadina, Colossus Craft Brewery e Uwaga.

Marta Oliveira, da organização do festival, convida os visitantes a inscreverem-se nas provas de cerveja comentadas por sommeliers, durante as quais podem ficar a saber mais sobre o sabor e os aromas da cerveja artesanal.

Em simultâneo, na sexta-feira à tarde, vão ser premiadas algumas das melhores cervejas do concurso Ibeerian Awards 2018, que se realizou nos dias 6 e 7 de Abril, na EFTA – Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro.

O Ibeerian Awards é único concurso internacional de cerveja em Portugal. Vai já na terceira edição e este ano 21 jurados avaliaram mais de 300 cervejas artesanais de 10 países diferentes.

Horário: sexta, das 15h à 1h; sábado, das 10h à 1h; domingo, das 12h às 19h.

Preços: a partir de 2€.

Na sexta-feira, a animação musical estará a cargo de Freddy Strings com Pedro Martins e Miguel Leitão e do DJ Danny Tape. No sábado, sobem ao palco os Gold & Ice e o DJ Mac Adhu. No domingo, os DJ Renato Machado e O.U.T. fazem as despedidas.

No exterior do Mercado Manuel Firmino, vão estar carrinhas de street food e o camião de cerveja artesanal Hops Beer & Co, com oito bicas de cerveja artesanal.

A organização espera que o Aveiro Beer Fest “possa colocar a cidade no mapa das cervejas artesanais” e se torne mais um motivo de visita à capital dos ovos moles.

