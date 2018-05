A turma do 9.ºG da Escola Secundária Alcaides de Faria, de Barcelos, foi a grande vencedora do concurso Open Minds, promovido pela plataforma de pesquisa de viagens momondo, que tem como objectivo expandir a mente e os horizontes dos mais jovens, promovendo o respeito mútuo e a tolerância, reunindo participações de escolas espalhadas por 16 países. O prémio, no valor de dez mil euros, será utilizado pelos 18 alunos numa viagem à Irlanda, país escolhido para a participação no concurso.

“Curiosamente, na altura de escolher o destino da viagem, nem foi preciso perguntar onde é que os alunos queriam ir. Todos já tinham na mente ir à Irlanda”, assegura Ana Paula Borges, docente de inglês na escola secundária e responsável pela participação da turma no concurso. A professora teve conhecimento do concurso através de um amigo na rede social Facebook e, devido ao elevado número de participantes, mostrou-se céptica em relação às hipóteses de vitória: “Ganhar era uma fantasia, mas os miúdos acreditaram sempre."

Os estabelecimentos de ensino que decidiram participar no concurso receberam um kit escolar que incluía actividades que tinham de realizar. Essas tarefas tinham o objectivo de ensinar, de forma simples e intuitiva, o que são os estereótipos e as formas como, muitas vezes de forma inconsciente, eles são concebidos. Através de desenhos, fotografias e textos, os alunos localizaram e representaram a Irlanda e os estereótipos a ela associados.

“As perguntas relacionavam-se com a forma como as pessoas se vestem, o clima, o que comem ou o que bebem”, recorda Ana Paula Borges, explicando que “um dos estereótipos que as crianças tinham em relação à Irlanda era que estava sempre a chover”. O outro relacionava-se com os hábitos de consumo de bebidas: “Disseram que bebiam muita cerveja e whisky”, confidencia a professora, entre risos, enaltecendo a dedicação dos seus alunos.

O objectivo da viagem conquistada pelos estudantes é, justamente, mostrar-lhes que todos somos iguais, independentemente da cultura ou localização geográfica. Quebrar esses estereótipos torna-se, portanto, muito mais fácil quando os jovens têm um contacto directo com outros costumes e novas realidades. Para a docente de inglês, será uma oportunidade primordial para os alunos entrarem em contacto com a língua e aprenderem um pouco mais de inglês.

