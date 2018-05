O Conselho do Governo Regional da Madeira adjudicou hoje a concessão de serviços públicos de transporte marítimo de passageiros e veículos, através de navio ferry, entre a Madeira e o continente português, ao concorrente Empresa de Navegação Madeirense.

PUB

A concessão é por três anos e pelo valor de nove milhões de euros.

O Conselho do Governo autorizou também a aquisição de seis parcelas de terreno para a obra de construção do novo hospital do Funchal, no montante de 2.489.048,23 euros.

PUB

Aprovou ainda a proposta de Decreto Legislativo Regional que cria a carreira especial de sapador florestal da Região Autónoma da Madeira e estabelece o seu regime legal, além de ter autorizado a eliminação da Tarifa de Uso do Porto, designada por TUP/Carga, igualando, neste âmbito, os portos regionais aos portos nacionais.

Para o efeito, o Conselho do Governo mandatou a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) para que altere o tarifário, no sentido de eliminar a TUP/Carga.

PUB