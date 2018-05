A Caixa Geral de Depósitos (CGD) teve lucros 68 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que compara com prejuízos de 38,6 milhões de euros do mesmo período de 2017, divulgou esta quinta-feira o banco público.

A margem financeira desceu 1% para 297 milhões de euros, com a margem financeira na actividade em Portugal a aumentar 6,1% para 182,9 milhões de euros.

Já os resultados de comissões e serviços cresceram 9% para 116 milhões de euros, para o que contribuiu o aumento de 13,8% das comissões em Portugal para 89 milhões de euros, o que, diz a empresa, reflecte "as medidas do Plano Estratégico implementadas em 2017".

As provisões e imparidades reduziram-se 88%, passando dos 108 milhões de euros constituídos no primeiro trimestre de 2017 para 13 milhões de euros entre Janeiro e Março deste ano.

Ainda no primeiro trimestre, o grupo CGD teve custos de 58,5 milhões de euros referentes aos programas de redução de pessoal, utilizando uma provisão já constituída em 2017.

