A selecção portuguesa de futebol de sub-17 foi eliminada esta sexta-feira do Europeu da categoria, a decorrer em Inglaterra, ao perder com a Suécia por 1-0, na terceira e última jornada do grupo B.

Portugal até entrou para esta última ronda na frente da classificação, que apurava os dois primeiros para os quartos-de-final, mas caiu para o terceiro lugar, com quatro pontos, atrás da Suécia, com seis, e da Noruega, com sete.

Nos jogos desta sexta-feira, a selecção das "quinas" viu-se a perder com os suecos, com um golo de Wikstrom, aos 16 minutos, enquanto a Noruega venceu a Eslovénia por 2-0.

Na sua história, Portugal conquistou por seis vezes o título europeu de sub-17 (1989, 1995, 1996, 2000, 2003 e 2016).

