A recepção dos jogadores e equipa técnica do FC Porto na Câmara Municipal do Porto, no próximo sábado, motivou a autarquia a convidar os jornalistas para uma visita técnica à área dos festejos. Para além de questões logísticas relacionadas com a cobertura do evento, foi apresentado o plano de actividades e o horário previsto para cada fase da cerimónia. Espera-se que a festa comece às 21h30, aquando da chegada prevista dos “dragões” à Avenida dos Aliados, com os festejos a prolongarem-se pela madrugada dentro.

PUB

Os campeões nacionais não irão directamente do Estádio D. Afonso Henriques para o centro da cidade. Após o jogo contra o Vitória de Guimarães — que foi antecipado para as 16h de sábado —, os jogadores e restante equipa técnica irão partir em direcção ao Estádio do Dragão onde, após uma breve paragem, irão subir a bordo de um autocarro panorâmico, à semelhança do que aconteceu nos festejos da conquista da Liga Europa, em 2011. A viagem entre o estádio e Avenida dos Aliados será feita a passo rápido, para evitar potenciais atrasos.

Espera-se que a comitiva “azul e branca” chegue aos Aliados por volta das 21h30. Sem qualquer escolta policial, o autocarro irá dar a volta à avenida, rodeado pelos muitos “dragões”, que marcarão presença para a cerimónia. Sem elementos de segurança a afastar os adeptos portistas, a viatura irá, naturalmente, abrandar quase por completo. Espera-se que esta seja a parte mais demorada da noite, prolongando-se durante, aproximadamente, duas horas.

PUB

Quando os jogadores terminarem esse percurso, serão recebidos no átrio do edifício da autarquia. Antes de rumarem à varanda, será feita a entrega da Medalha de Honra da Cidade ao presidente dos “dragões”, Jorge Nuno Pinto da Costa. A medalha em ouro será recebida pelo dirigente directamente das mãos do presidente da câmara, Rui Moreira. Está previsto que a cerimónia dure pouco mais de 15 minutos, com um curto discurso do autarca e do presidente portista.

Após a entrega da medalha, chegará o momento pelo qual os portistas aguardam há praticamente duas décadas. Os “azuis e brancos” voltarão, novamente, a festejar um título na varanda do município, junto dos seus adeptos. O troféu da Liga será mostrado aos adeptos, naquele que será o último momento organizado pela autarquia. Ao todo, contam-se 250 pessoas entre familiares dos jogadores, comitiva do FC Porto e convidados da câmara municipal.

FC Porto organiza festa após subida a varanda

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois da subida à varanda do edifício da autarquia, os festejos passam a ser da responsabilidade do FC Porto. Um corredor estende-se desde o edifício camarário até, praticamente, o fim da avenida. Os adeptos estarão próximos dos jogadores enquanto estes festejam o 28.º título nacional, conquistado no passado sábado, no derby lisboeta, quando Sporting e Benfica não foram além de um empate a zero. O encerramento dos festejos será assinalado com um espectáculo de fogo-de-artifício.

PUB

Ao longo da tarde o clube terá várias actividades para os seus adeptos. Artistas convidados, pinturas faciais e uma zona de alimentação — à semelhança do que foi acontecendo nos jogos do Estádio do Dragão — marcarão presença na Avenida desde as 15h. Seis ecrãs gigantes estarão posicionados ao longo da avenida, de modo a dar aos adeptos uma melhor perspectiva sobre os festejos na varanda. A transmissão terá assinatura do Porto Canal, única cadeia televisiva permitida dentro da câmara municipal.

Texto editado por Nuno Sousa

PUB