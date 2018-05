Os desfalcados Boston Celtics conquistaram na quarta-feira a última vaga nas finais de conferência dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em casa os Philadelphia 76ers por 114-112, num embate intenso. Depois de terem reduzido para 3-1 com o triunfo no quarto jogo, os Sixers estiveram perto de somar o segundo triunfo e voltar a casa, para o sexto embate, mantendo o sonho de virar o 0-3, o que ninguém conseguiu, mas fracassaram nos momentos capitais.

A perder por 105-109 a 1.37 minutos do final, o conjunto de Brad Stevens conseguiu um parcial de 8-0 e arrumou, praticamente, o encontro (113-109), já de nada valendo ao “cinco” de Filadélfia o “triplo” de JJ Redick, a 4,7 segundos do fim. O rookie Jayson Tatum, com 25 pontos, Jaylen Brown, com 24, Terry Rozier, com 17, Al Horford, com 15, Marcus Smart, com 14, e Aaron Baynes, com 13, destacaram-se nos anfitriões, que, sem Kyrie Irving, Gordon Hayward, Daniel Theis e Shane Larkin, só utilizaram oito jogadores.

Nos forasteiros, o croata Dario Saric, com 27 pontos e 10 ressaltos, e o camaronês Joel Embiid, com 27 pontos e 12 ressaltos, foram os melhores, secundados por Ben Simmons, autor de 18 pontos, oito ressaltos e seis assistências. Ainda assim, Saric cometeu um turnover comprometedor, a 37,8 segundos do fim, com o jogo empatado (109-109), e Embiid fez o mesmo, com 11 para jogar, depois de falhar um lançamento e ganhar o respectivo ressalto, já com os anfitriões na frente (111-109).

Os Celtics vão agora defrontar na final da Conferência Este os Cleveland Cavaliers, que na outra meia-final “varreram” os Toronto Raptors (4-0). A formação de Boston tem o “factor casa” do seu lado, para um possível sétimo jogo. Na final do Oeste, vão medir forças as duas melhores equipas da fase regular, os Houston Rockets (4-1 aos Utah Jazz) e os campeões em título Golden State Warriors (4-1 aos New Orleans Pelicans).

