Depois de ter vencido, em Janeiro, o Campeonato Internacional Amador de Portugal no Montado Hotel & Golf Resort, Vítor Lopes está a dar cartas entre os profissionais no Open de Portugal, no Morgado Golf Course, em Portimão, Algarve. O jogador do CG Vilamoura, de 21 anos, novo vice-campeão nacional amador absoluto desde há duas semanas, começou ontem com uma volta de 69 pancadas, 3 abaixo do Par 72, colocando-se no segundo lugar da prova, empatado com o galês Owen Edward, o austríaco Lucas Nemecz e o norte-irlandês Cormac Sharvin. E está somente a duas pancadas do líder, que é o espanhol Adri Arnaus com 67.

“Venho de um torneio federativo [do Circuito Cashback World, no Oporto GC, em Espinho] no qual fiz uma última volta de seis abaixo do Par sem nenhum bogey, o meu jogo está muito bom, do tee ao green estou a acertar muitos fairways e greens, e isso ficou hoje demonstrado, bastava para tal que o meu putting estivesse à altura do meu jogo, como aconteceu”, afirmou Vítor Lopes, após um desempenho com quatro birdies e um bogey.

O algarvio sublinhou que não entrou com muitas expectativas no torneio: “A classificação há-de reflectir o meu desempenho em campo. Se for uma vitória, muito bom, se for um top-10 ou um top-20 também. Mas quero acreditar que consigo estar à altura destes jogadores do Challenge Tour e até dos do European Tour.”

Vítor Lopes não foi o único golfista nacional a evidenciar-se nesta primeira jornada, num dia em que o vento soprou com alguma intensidade a partir do final da manhã: Tiago Cruz, com 70 (-2), está um degrau abaixo, partilhando o sexto lugar com mais dez jogadores.

Apenas 27 dos 156 concorrentes iniciais bateram o Par do campo na abertura, e Pedro Figueiredo, com 71 (-1), foi o terceiro elemento “da casa” a consegui-lo, encontrando-se em 16.º lugar, empatado com nove participantes.

Tiago Cruz também começou do buraco 1, protagonizando uma volta com três birdies, três bogeys e um eagle 3, este no buraco 7. “Foi positivo, joguei bem em 15 buracos, tive apenas três erros, um deles a três putts e outro no shot de saída no 18, quando o vento já estava a tornar tudo mais difícil”, disse o estorilense.

Na sexta-feira, no final da segunda volta, será feito um corte para os 60 primeiros e empatados, e dentro do apuramento provisório para o fim-de-semana, fixado em +1, há mais dois portugueses: Tomás Bessa e João Carlota, ambos com 73 (+1), no grupo dos 39.º. E há mais quatro a uma pancada do corte provisório: Filipe Lima, Ricardo Santos, Tomás Silva e Miguel Gaspar, todos com 74 (+2).

