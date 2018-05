Já são conhecidos todos os finalistas do festival Eurovisão da Canção, organizado este ano por Portugal. Da segunda meia-final, disputada por 18 países, saiu uma nova leva de dez finalistas: Sérvia, Moldávia, Hungria, Ucrânia, Suécia, Austrália, Noruega, Dinamarca, Eslovénia e Holanda.

Sem surpresas, as canções da Noruega, Suécia, Moldávia e Dinamarca conseguiram chegar à final: eram as músicas que estavam mais bem cotadas nas casas de apostas. A Austrália, que participa no concurso desde 2015, conseguiu, pela terceira vez consecutiva, apuramento para a final com a canção We Got Love, interpretada por Jessica Mayboy.

Estes dez países juntam-se aos 16 finalistas já conhecidos. Na primeira meia-final, disputada na terça-feira, apuraram-se Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda. A estas dez, juntam-se os países apurados de forma automática por serem os maiores contribuidores do festival. São eles França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e Itália. Portugal, por ser o anfitrião, também está automaticamente na final, que se disputa este sábado.

