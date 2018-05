Coincidência ou feliz acaso, a girl band e a boy band que marcaram os anos 1990 partilhavam o mesmo número de membros. Durante um concerto no seu cruzeiro temático, esta semana, os Backstreet Boys decidiram prestar homenagem às Spice Girls, mascarando-se como as cinco cantoras britânicas.

De acordo com a publicação que partilharam nas redes sociais, foi esta a forma que encontraram para celebrar "o girl power que nos deu energia durante 25 anos".

A banda masculina aproveitou ainda para fazer playback de algumas das músicas mais populares das Spice Girls, como Wannabe e Say You’ll Be There, mas continuaram com outras dentro do tema de girl power, com canções como Oops!... I Did It Again, de Britney Spears; Raise Your Glass, de Pink; e Just A Girl, dos No Doubt (cuja vocalista era Gwen Stefani).

Resta saber quem era quem na noite da última festa a bordo do cruzeiro: Nick Carter vestiu-se de Emma Bunton (a Baby Spice); AJ McLean de Melanie B. (Scary Spice); Kevin Richardson de Victoria Beckham (Posh Spice); Howie Dorough de Geri Halliwell (Ginger Spice) e Brian Littrell de Melanie C. (Sporty Spice). A pedido dos próprios, chamem-lhe #SpiceBoys.

A actuação marcou a última festa de convés do cruzeiro de quatro noites (entre 3 e 7 de Maio), que levou os passageiros de Miami até à ilha Grand Turck, no Oceano Atlântico, acima da República Dominicana. Foi o sexto cruzeiro dos Backstreet Boys, sendo que este já passou também pelo Mediterrâneo. Depois de largos anos inactiva, a banda regressou há um ano – em plena febre dos anos 1990 –, para uma série de actuações em Las Vegas.

