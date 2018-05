Jorge Fernando ao vivo no auditório do PÚBLICO

Fadista, cantor e compositor, Jorge Fernando celebrou em 2017 uma carreira com mais de 800 músicas e letras registadas e lança agora um novo disco, De Mim Para Mim, sucessor de Chamam-lhe Fado (2012). Sem desvirtuar as raízes fadistas, este trabalho ensaia uma aproximação à electrónica e conta com músicos como Dino D’Santiago, Fred Ferreira, Guilherme Banza, Custódio Castelo, André Dias, Bruno Chaveiro, Marino de Freitas, as programações de José António Pedro ou Marcos Santar Pereira e as vozes de António Zambujo, Agir, Jorge Nunes e Fábia Rebordão. Esta quarta-feira Jorge Fernando passa pelo auditório do PÚBLICO para cantar alguns dos novos temas e a conversar sobre o novo disco com o jornalista Nuno Pacheco. Com ele (voz e viola de fado), estarão André Dias (guitarra portuguesa), Filipe Larsen (baixo) e António Barbosa (violino).