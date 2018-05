Esta terça-feira, 8 de Maio, a Comissão Europeia realizou na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa a conferência Democracia 4.0 -- veja nesta página todos os artigos sobre o evento.



O Presidente da República foi o convidado de honra e chegou com um discurso preparado, mas rapidamente deixou as folhas de lado perante uma plateia cheia de jovens. As "excepcionais" palavras escritas ficaram para o site da Presidência e, de improviso, deu uma aula sobre a evolução da democracia e sobre os desafios da revolução digital.