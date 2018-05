O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou nesta terça-feira que a preparação para o combate aos incêndios de Verão está envolta em “trapalhadas”.

Em declarações ao jornalistas após um encontro com a direcção da UGT, em Lisboa, Rui Rio criticou as “sucessivas alterações” no comando da Autoridade Nacional de Protecção Civil, a falta de equipamento diverso para os bombeiros e “a falta de meios aéreos, que este ano são menos do que no ano passado”.

“Estou à espera de uma notícia positiva que tranquilize os portugueses e nos dê esperança que vamos ter um período positivo”, afirmou o presidente do PSD.

Rio disse ainda que “o Governo não tem tido a capacidade que se impunha” na preparação para o combate aos incêndios de Verão.

