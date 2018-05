Marcelo Rebelo de Sousa vetou nesta quarta-feira a lei sobre a autodeterminação da identidade de género que permitia a mudança de sexo no registo civil a partir dos 16 anos, pedindo ao Parlamento que pondere a exigência de um relatório médico favorável a essa decisão quando se trate de menores.

O Presidente da República “compreende as razões de vária ordem que fundamentam a inovação legislativa, que, aliás, cobre um universo mais vasto do que o dos menores Trans e Intersexo, mas solicita, apesar disso, à Assembleia da República que se debruce, de novo, sobre a presente matéria, num ponto específico – o da previsão de avaliação médica prévia para cidadãos menores de 18 anos”, lê-se na nota publicada no site da Presidência.

O diploma da Assembleia da República que permitia a mudança de sexo e de nome no registo civil a partir dos 16 anos, sem ser necessário relatório médico, foi aprovado em Abril deste ano.

Lembrando que a lei aprovada alarga a possibilidade da mudança de identidade de género independentemente de qualquer avaliação clínica e passa a incluir os menores acima dos 16 anos, o chefe de Estado recomenda que este aspecto em particular seja reconsiderado, por duas razões. “A primeira é a de que importa deixar a quem escolhe o máximo de liberdade ou autonomia para eventual reponderação da sua opção, em momento subsequente, se for caso disso. O parecer constante de relatório médico pode ajudar a consolidar a aludida escolha, sem a pré-determinar”, escreve.

A segunda é de ordem prática: Marcelo considera “sensato” que, se a mudança de sexo que exige uma cirurgia pressupõe um juízo clínico, então que esse parecer médico “possa existir mais cedo, logo no momento inicial da decisão da escolha de género”. “Hipoteticamente, poderia haver uma escolha frustrada, ao menos em parte, pelo juízo clínico formulado para efeitos de adaptação do corpo à identidade de género, quando tal for a opção”, lê-se na mensagem.

Marcelo deixa claro que a razão para pedir essa ponderação ao Parlamento “não se prende com qualquer qualificação da situação em causa como patologia ou situação mental anómala, que não é", mas apenas com aquelas questões. Acrescenta que os seus argumentos ficam “muito aquém da posição do Conselho Nacional de Ética e para as Ciências da Vida (CNECV), que é mais rigorosa em termos de exigências, num domínio em que a inovação introduzida está longe de ser consensual quer na sociedade, quer nos próprios decisores políticos”.

E diz mesmo que a própria lei reconhece que a mudança de menção de sexo e alteração de nome próprio não podem ser consideradas, "numa perspectiva intertemporal, como inteiramente livres, já que prevê uma decisão judicial para uma eventual segunda alteração”.

O Presidente faz também notar que a decisão para o veto não é uma “posição pessoal”, que neste caso “é idêntica” à do CNECV. Mas ainda assim não foi tão exigente quanto esta estrutura, pedindo apenas que se “pondere” a exigência do relatório médico. Este tem sido o modus operandi de Marcelo nos vetos políticos: fundamenta as decisões com os pareceres das entidades que tinham que se pronunciar e indica caminhos a seguir, acabando por promulgar as leis alteradas no parlamento, mesmo que não sigam completamente as suas indicações.

O PÚBLICO sabe que, antes de tomar esta decisão, o Presidente fez um estudo de direito comparado para avaliar as soluções nos diferentes países que têm leis sobre o mesmo objecto, tendo isso pesado na posição tomada. Em dois anos e dois meses de mandato, ainda não recorreu nenhuma vez ao pedido de fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional.

Apelos das ONG

Foi a 26 de Abril último que a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou a redacção final da lei que estabelecia o direito à autodeterminação de género, isto é, a possibilidade de as pessoas que não se identificam com o sexo que lhes foi atribuído à nascença mudarem a menção ao sexo no Registo Civil logo a partir dos 16 anos (actualmente é preciso ter 18 anos) e sem relatório médico (actualmente é necessário apresentar um).

As propostas apresentadas pelo BE, pelo PAN e pelo Governo sobre a autodeterminação tinham baixado em Setembro do ano passado, sem votação, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que as remeteu para a subcomissão para a Igualdade e a não Discriminação.

Já este ano, aquela subcomissão ouviu pessoas trans, representantes de organizações não-governamentais que em Portugal trabalham com essa população e outras entidades, como o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e o Colégio da Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos. Recebeu também mais de uma dezena de pareceres e contributos escritos.

A 13 de Abril, a lei foi aprovada no Parlamento mesmo à tangente: 109 votos a favor (do BE, do PAN, do PS, do PEV e da deputada social-democrata Teresa Leal Coelho) e 106 contra (os restantes 88 deputados do PSD e os do CDS/PP ). O PCP absteve-se. O diploma seguiu para a comissão e, depois de aprovada a redacção final, para Marcelo.

Catorze organizações não-governamentais escreveram entretanto ao Presidente apelando à promulgação desta lei.

