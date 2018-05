Dois terços dos 278 concelhos do continente (64%) têm planos de emergência municipais fora de prazo e metade ainda nem entregou uma actualização à Autoridade Nacional de Protecção Civil. Os números são citados pelo Jornal de Notícias, que alerta também para as áreas de especial perigosidade, como as indústrias petrolíferas e químicas.

De acordo com os dados da Autoridade Nacional de Protecção Civil, 178 municípios (dos 278 totais) têm planos a carecer de revisão e à espera de alterações como a abertura de estradas, evolução demográfica, mudanças e criação ou fecho de mecanismos de protecção ou focos potenciais de perigo, escreve o jornal.

Além disso, dos municípios que ultrapassaram o prazo previsto para a actualização, 71 mantêm estruturas que deviam ter sido revistas em 2009.

O que são planos de emergência?

Os planos de emergência, obrigatórios por lei, são estruturados para responder à população em caso de catástrofe, como incêndio, terramoto ou um acidente grave. Os planos devem identificar os riscos e traçar cenários de catástrofe, definindo a articulação dos agentes de protecção civil como bombeiros, forças de segurança, INEM, sapadores e guardas florestais. Devem ser revistos de cinco em cinco anos e em casos excepcionais pode ser obrigatório revê-los ao fim de um ou três anos, em casos de especial perigosidade, por exemplo.

Os autarcas são os responsáveis máximos por testar os planos de emergência, através de uma consulta pública e aprovação pela assembleia municipal. Segue-se depois a aprovação da Comissão Nacional de Protecção Civil.

Governo não penalizou câmaras sem plano antifogos

A somar-se a este cenário está também a desactualização dos planos de defesa da floresta contra incêndios. A 30 de Abril, um mês depois do prazo dado pela Lei de Orçamento do Estado, quatro dezenas de autarquias continuavam sem aprovar um plano de defesa da floresta contra incêndios. Segundo a Associação de Municípios, nenhuma teve qualquer penalização, escreve o Jornal de Negócios.

Os planos deviam estar aprovados ou actualizados até 31 de Março ou haveria uma penalização, previa a Lei do Orçamento de Estado, com uma retenção de 20% do duodécimo das transferências correntes do Fundo de Equilíbrio Financeiro. A mesma penalização está prevista para as autarquias que até 31 de Maio não concluam a limpeza das matas.

No entanto, de acordo com Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, em Abril, “todos os municípios receberam aquilo a que tinham direito”, conta ao jornal de economia.

