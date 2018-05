O caso Rui Rangel

A teia que envolve este conhecido juiz desembargador, envolve nem mais nem menos catorze personalidades - Fátima Galante, ex-mulher, Rita Oliveira Figueira, ex-companheira e jurista, Alberto Figueira, pai de Rita Figueira, Nuno Proença, Amigo da família Figueira, Bruna Garcia Amaral, ex-companheira de Rangel, Octávio Correia, oficial de Justiça no Tribunal da Relação de Lisboa, João Rodrigues, advogado, José Bernardo Santos Miranda, advogado, Álvaro Sobrinho, conhecido empresário angolano, Bernardo Santos Martins, advogado, José Veiga, empresário, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica e Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica. Pergunto, quando este caso terminar, alguém será incriminado? Claro que não. A Justiça deste país só funciona para uma pobre mãe que “rouba” pão e leite para dar aos seus filhos.

Tomaz Cardoso, Lisboa

Os amigos da onça

“Um nojo”. Foi assim que João Soares, ex-ministro da Cultura, considerou o artigo de opinião de Fernanda Câncio,sobre José Sócrates, publicado no DN. Poucos são os amigos incondicionais de José Sócrates. Enquanto foi primeiro-ministro não faltaram bajuladores e amigos da onça. Cuspir no prato onde comemos é uma traição à boa gastronomia. “Amigo de bom tempo muda-se com o vento”, cintila o velhinho provérbio.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Descongelamento de carreiras para uns. E para outros?

Ouço (e vejo) na televisão a locutora de serviço a anunciar que os agentes da PSP vão ter as carreiras descongeladas e vão ter aumentos salariais. O congelamento, segundo a locutora, arrastava-se desde o ano de 2011. Aos agentes da autoridade deve-se-lhes reconhecer, é certo, o papel que desempenham numa sociedade democrática, agentes que mantêm e asseguram a ordem pública nos momentos em que se verificam distúrbios sociais, distúrbios estes que podem alastrar tornando-se potencialmente perigosos se não houver uma actuação dissuasora, uma actuação firme e decidida. Porém, noutros casos, a actuação da PSP tem sido criticada por ser excessiva, desproporcionada.

A classe docente – classe que não se pode comparar aos polícias por diversas razões – também teve as carreiras congeladas desde o ano 2011 (e até antes). Por esse facto os professores não puderam progredir na carreira, foram esbulhados nos seus vencimentos e muitos não poderão atingir o topo da carreira. É uma situação vergonhosa e inadmissível. Por que razão não é contado o tempo de serviço de 2011 até 2017? Para que muitos docentes não possam atingir o topo da carreira. No entanto, o governo contempla a exigência dos agentes da PSP…

António Cândido Miguéis, Vila Real

