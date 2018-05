No passado dia 8 de Abril, Viktor Orbán obteve uma maioria absoluta nas eleições na Hungria. Foi reeleito para o terceiro mandato consecutivo e o seu partido, o Fidesz (nacionalista-populista), ocupa agora 133 lugares num parlamento com 199 deputados. Se a estes juntarmos os 26 deputados eleitos pelo Jobbik (extrema-direita), então a oposição fica com escassa margem de manobra. A mensagem que esta eleição transmite deve ser motivo de preocupação para a União Europeia, mais ainda quando a afluência às urnas rondou os 69%.

PUB

Viktor Orbán tem, de forma sistemática, colocado em causa a separação de poderes e o equilíbrio entre as instituições democráticas na Hungria, tem reprimido o sistema judiciário, restringido a independência dos órgãos de comunicação social e legislado de forma a dificultar o trabalho das ONG. Os órgãos de comunicação social húngaros estão hoje transformados numa máquina de propaganda que bombardeia os cidadãos com mentiras grotescas acerca dos muçulmanos e dos migrantes, enquanto permanecem em silêncio sobre os inúmeros escândalos de corrupção que atingem o Governo e que já mereceram a intervenção da OLAF, a autoridade europeia anticorrupção. Grande parte da campanha eleitoral assentou em promessas de pôr na ordem os media e organizações independentes, denunciadas como "agentes da influência estrangeira" e "ameaças à segurança nacional". Logo após ganhar as eleições, ordenou que se publicasse uma lista com o nome de 200 activistas, professores e jornalistas que considera próximos de George Soros, erigido como o grande inimigo desta Hungria. Isto sucede num país que passou pela repressão comunista.

A derrapagem democrática e autoritária na Hungria tem sido acompanhada por um discurso musculado contra refugiados, migrantes e a própria União Europeia (UE). “A Europa está a ser invadida e a UE não consegue parar a migração e defender os seus cidadãos.” Esta é a mensagem que Orbán não se cansa de repetir. Lembramos que, em 2015, fechou as suas fronteiras aos refugiados sírios, maltratou-os e negou-se a acolher um que fosse. Quando a Comissão Europeia propôs quotas para o acolhimento dos refugiados do Médio Oriente, Orbán respondeu com uma barreira de arame farpado. A sua oposição à política migratória da UE segue intacta. Também em 2015, defendeu a aplicação da pena de morte.

PUB

Estas eleições mostraram que uma extensa parte da população húngara se revê no seu discurso. Pela percentagem de representantes de extrema-direita eleitos em diferentes Estados-membros, acreditamos que uma parte significativa dos europeus também pensa da mesma maneira. Viktor Orbán representa um sério desafio para a UE. Em pleno centro da Europa, temos um governo que rejeita os seus valores democráticos e humanistas, mas que, de mão estendida, continua a aceitar de bom grado os seus cheques. O dinheiro da UE continua a correr na Hungria e arriscamo-nos a que seja usado por Orbán para consolidar o seu regime autocrático. A aproximação do final de mandato desta Comissão Europeia não parece propícia a um braço de ferro com Orbán. Mais ainda porque o Fidesz integra o PPE, o grupo maioritário no Parlamento Europeu, facto que vai resguardando Orbán de qualquer reacção mais radical. A propósito das últimas eleições, Manfred Weber, líder do PPE, reafirmou o seu apoio a Orbán, considerando que “o partido Fidesz está a fazer um bom trabalho na Hungria”. A extrema-direita no Parlamento Europeu também está do lado do primeiro-ministro húngaro.

Como assinalou o El Mundo (9 de Abril), Orbán é hoje uma espécie de semideus para uma elevada percentagem de cidadãos húngaros, com a sagrada missão de defender a Europa da invasão infiel, mas também de todas as obrigações da UE que não lhe convêm. A esperança de que venha a tornar-se mais moderado e razoável tem vindo a desvanecer-se. Pelo contrário, tem-se revelado mais ambicioso a cada dia que passa e não tem encontrado oposição digna de registo. A tecnocracia não parece ter efeito em Orbán.

PUB

Numa resolução aprovada no ano passado, o Parlamento Europeu condenou a "grave deterioração do Estado de direito, da democracia e dos direitos fundamentais" na Hungria e apelou às instituições da União Europeia que ponderem dar início a um processo que, em última análise, pode levar à imposição de sanções inéditas contra Budapeste. O texto insta o Conselho Europeu, o órgão máximo da União, composto pelos líderes dos países membros, a agir em conformidade com o artigo 7.º do Tratado da União Europeia. Este artigo permite a abertura de um processo sancionatório quando se "verificar a existência de um risco manifesto de violação grave dos valores referidos no artigo 2.º (dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de direito) por parte de um Estado-membro”. No entanto, qualquer decisão ao nível do Conselho terá de ser tomada por unanimidade, o que não parece que vá suceder, uma vez que outros Estados-membros, como a Polónia, a República Checa e a Eslováquia (o denominado Grupo de Visegrado), parecem empenhados em seguir a senda da Hungria.

Neste momento, Viktor Orbán já não é apenas o “bad boy da Europa”. Ele simboliza a distopia da União Europeia. O avultado triunfo do passado dia 8 de Abril apenas vem confirmar esta realidade. Ele é hoje a mais influente voz da direita radical europeia, colocando líderes como Marine Le Pen ou Geert Wilders na sua sombra. Se é verdade que a sua vitória não é o fim da democracia na Hungria, não é menos verdade que ela ameaça os princípios democráticos da UE e que não deve, sob pretexto algum, ser minimizada.

Esta Hungria não é o futuro da Europa. Ela é o seu passado nacionalista e xenófobo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Vem-me à memória o Ovo da Serpente (1977), de Ingmar Bergman, filme que retrata precisamente o lento “envenenamento” e alheamento moral que ocorreu na Alemanha no início dos anos trinta e que conduziu ao Holocausto. O réptil está aí, a tentar romper a casca. Podemos vê-lo já formado. Quanto mais depressa o reconhecermos, mais eficazmente lhe conseguiremos fazer frente. Foi também a imobilidade política que permitiu a ascensão do nazismo. É disso que Bergman nos avisa. O inimigo nem sempre surge do exterior e nenhuma democracia lhe é imune. O processo de “fascização” de uma sociedade não ocorre de um momento para o outro, mas lentamente, até ser tarde demais. Precisamos estar atentos aos sinais e reagir-lhes com determinação.

Há mais de 20 anos, o historiador Tony Judt escrevia: “Assim como a obsessão com o crescimento deixou um vazio moral no coração de algumas nações modernas, a condição abstracta e materialista da Europa está a demonstrar as suas insuficiências para legitimar as suas próprias instituições e manter a confiança popular.”

Talvez a resposta passe precisamente por preencher este “vazio moral”.

PUB