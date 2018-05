EPA /US WHITE HOUSE HANDOUT

A Coreia do Norte libertou três cidadãos norte-americanos que se encontravam ali detidos, anunciou nesta quarta-feira Donald Trump, que revelou ainda que o local e a data para a cimeira com Kim Jong-un já estão escolhidos.

“Tenho o prazer de vos informar que o secretário de Estado, Mike Pompeo, está a regressar da Coreia do Norte com três cavalheiros maravilhosos que toda a gente está ansiosa por ver. Eles parecem estar de boa saúde”, anunciou Trump no Twitter.

Na terça-feira, no discurso em que anunciou a saída do acordo nuclear com o Irão, o Presidente norte-americano aproveitou para revelar que Pompeo ia viajar até à Coreia do Norte para preparar a cimeira com Kim Jong-un. “Data e local combinados”, disse Trump num tweet esta quarta-feira.

Os três americanos chegam aos EUA na madrugada de quinta-feira, e Trump já anunciou que estará no aerporto para os receber. São eles Kim Dong Chul, Kim Sang Dok e Kim Hak Song, acusados por Pyongyang de espionagem e actos ilegais, respectivamente.

A libertação dos prisioneiros norte-americanos foi uma possibilidade avançada nos últimos dias como uma demonstração de proximidade entre Pyongyang e Washington, nas vésperas do encontro entre Trump e Kim, tendo em vista a desnuclearização da Península da Coreia.

O Governo da Coreia do Sul elogiou a decisão, afirmando que esta tem um “efeito positivo”. O porta-voz da Casa Azul (sede da presidência em Seul), Yoon OUng-chan, aproveitou para pedir a Pyongyang a libertação de seis prisioneiros sul-coreanos: “Para reforçar a reconciliação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e para espalhar a paz na Península da Coreia, desejamos um rápido repatriamento dos detidos sul-coreanos”.

