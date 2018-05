Dois meses depois dos presidentes de junta de freguesia se terem queixado da “falta de diálogo” da Câmara do Porto, o presidente da autarquia, Rui Moreira, reuniu-se nesta quarta-feira com os autarcas das freguesias da cidade e prometeu-lhes uma nova redistribuição da verba a transferir para as juntas no âmbito dos contratos interadmnistrativos que será substancialmente aumentada a partir do próximo ano.

A Câmara do Porto transfere anualmente 2.950.000 euros para as freguesias, “valor que se mantém há mais de dez anos sem qualquer alteração, nem por via da inflação, nem por via do crescimento do orçamento municipal", dizem os presidentes de junta. Os autarcas reclamam uma subida para 4 milhões de euros/ano, mas o aumento não deve chegar a esse valor.

PUB

Segundo o PÚBLICO apurou, Rui Moreira mostrou-se sensível a esta reivindicação e deixou a garantia de que o orçamento da Câmara do Porto para 2019 irá contemplar um aumento para as juntas de freguesia da cidade que deixou satisfeitos os autarcas. Rui Moreira comprometeu-se mesmo e encomendar um estudo económico à Faculdade de Economia da Universidade do Porto para que o Tribunal de Contas não levante entraves ao valor da verba a transferir âmbito dos contratos interadmnistrativos.

PUB

“O presidente da câmara foi bastante assertivo nas propostas que nos fez que, de resto, vieram de encontro às nossas reivindicações. A reunião foi bastante produtiva e imperou o bom senso de ambas as partes”, disse ao PÚBLICO um dos autarcas presentes, enaltecendo a atitude de Rui Moreira em os receber, deixando subentender que este sentimento é transversal a todos os presidentes de juntas.

Foram também dados passos significativos em relação ao orçamento participativo, que será distribuído igualmente pelas sete juntas da cidade.

A reunião em que participaram seis dos sete presidentes de junta de freguesia da cidade do Porto – faltou a presidente da União de Freguesia Lordelo do Ouro e Massarelos, Sofia Maia – pôs um ponto final na tensão que se instalara há algum tempo entre a câmara e os presidentes de junta que, em Março, escreveram uma carta a Rui Moreira a queixarem-se da falta de diálogo com o município. “Sentimos falta de momentos de reunião, sentimos falta de apoio institucional, sentimos alguma indiferença da parte da estrutura que dirige em relação ao nosso papel enquanto presidentes de junta”, adiantava a carta.

Da reunião não saiu nenhum documento escrito pelo que os autarcas aguardam agora que o presidente da Câmara do Porto verta para o papel as propostas que apresentou e que deixou os presidentes de junta mais descansados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O encontro entre Moreira e os presidentes de junta aconteceu um dia depois da Câmara do Porto ter aprovado, por unanimidade, em reunião do executivo uma proposta de recomendação do presidente para que o Governo “aprove, a curto prazo, uma nova Lei das Finanças Locais que reponha a capacidade financeira das autarquias, em particular das freguesias”.

O Governo é o destinatário desta recomendação e as juntas de freguesia do país são as principais beneficiárias que – diz a Câmara do Porto – “neste momento atravessam um período de graves dificuldades financeiras”, considerando que os montantes de transferências financeiras inscritos na Lei do Orçamento do Estado “se têm revelado insuficientes para fazer face a todos os encargos de estruturas destas autarquias locais e, consequentemente, insuficientes para que estas possam cumprir de forma cabal as suas atribuições e competências”.

PUB

PUB