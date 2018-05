Há uma nova carreira de eléctricos a ligar o centro da cidade a Belém, mas esta é para inglês ver. Para inglês, francês, brasileiro, russo, português. Trata-se da Belém Tramcar Tour, uma linha turística lançada há poucos dias pela Carristur, a empresa da Carris virada para o turismo.

PUB

A nova carreira parte da Praça do Comércio, sobe à Praça da Figueira, volta a descer a Baixa e segue pela zona ribeirinha com paragens no Cais do Sodré, na Rocha Conde de Óbidos (junto ao Museu Nacional de Arte Antiga), em Santo Amaro (junto ao Museu da Carris), na Rua da Junqueira, ao pé do Museu dos Coches e, por fim, no Mosteiro dos Jerónimos. Depois volta para trás e pára nos mesmos locais.

O percurso de ida e volta à Praça do Comércio dura cerca de hora e meia, mas o bilhete é válido por 24 horas e permite entrar e sair as vezes que se quiser durante esse período. Uma porta-voz da Carristur, contactada pelo PÚBLICO, descreve o Belém Tramcar Tour como “um circuito em eléctrico histórico numa emocionante viagem pela história de Lisboa e de Portugal”.

PUB

Os bilhetes custam 15 euros para adultos e 7,5 euros para crianças dos 4 aos 10 anos. Durante a viagem há “um áudio-guia em 12 idiomas que disponibiliza informações, curiosidades sobre o passeio e a cidade”, explica a mesma fonte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Da frota deste novo circuito faz parte um eléctrico forrado a cortiça por dentro e por fora que esteve afecto a uma linha turística que não durou mais do que alguns meses em 2015. A Chiado Tram Tour fazia a ligação entre a Praça Luís de Camões e o Príncipe Real. Há poucas semanas, a Carris lançou uma carreira regular – a 24 – que apanha esse trajecto e ainda segue pela Rua da Escola Politécnica em direcção ao Rato e depois a Campolide. Também na frota do Belém Tramcar Tour foi incluído um outro eléctrico artístico, este forrado a tapetes de Arraiolos no Verão passado.

Actualmente, o eixo Praça do Comércio – Belém é um dos mais movimentados dos transportes públicos de Lisboa. É frequente os autocarros e eléctricos da Carris deterem-se por largos minutos nas paragens e saírem delas a abarrotar, mas deixando ainda gente apeada à espera de transporte. A criação deste circuito turístico pode contribuir para o desanuviamento das linhas regulares.

Com este percurso, a Carristur passa a ter dois trajectos turísticos de eléctrico: o outro percorre a Baixa, sobe à Graça, passa na Sé, no Chiado e vai terminar junto à Basílica da Estrela.

PUB