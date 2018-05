A capital da Dinamarca, Copenhaga, adjudicou ao gabinete de arquitectura Kengo Kuma & Associates, do Japão, a concepção do centro Cultural Waterfront, a erguer na ilha de Christiansholm. Mais conhecida como Ilha do Papel – porque os jornais locais a usavam para guardar papel –, situa-se na margem leste do porto da cidade e terá um aspecto completamente renovado quando terminarem as obras que aquele gabinete vai supervisionar, em colaboração com os arquitectps dinamarqueses Cornelius Vöge, Søren Jensen Ingenieros e Niels Sigsgaard. A edição espanhola da Condé Nast Traveler não evita o tom entusiástico quando se refere ao projecto, escrevendo que este integra "a mais bela piscina do mundo".

O complexo terá cerca de cinco mil metros quadrados. "O que procuramos é criar uma experiência, e não apenas um objecto independente, algo onde paisagem, arte e arquitectura estejam unificadas e definidas pela água", explicou em comunicado Yuki Ikeguchi, principal arquitecto do projecto. O plano arquitectónico prevê uma série de estruturas piramidais ligadas por canais transparentes. Em vez de uma única frente, será um "edifício multidireccional", facilitando a acessibilidade.

A água é o elemento central e o design deste centro aquático inclui jogos de luzes e sombras, zonas de saunas e banhos de vapor, assim como uma combinação de materiais que conferem uma certa clareza às linhas do edifício. O tijolo foi o material escolhido para a fachada, "com o objectivo de relacioná-lo com o contexto da região e destacar a qualidade e a estética do artesanato tradicional dinamarquês", explicam os autores.

O complexo inclui piscinas interiores e exteriores que se prolongam em direcção ao mar, dando a percepção de infinidade. "O nosso projecto tenta suavizar e dissolver a borda [das piscinas] e desfocar o sentido de limite da terra", explica Yuki Ikeguchi, citado na revista de viagens norte-americana Travel + Leisure.

O Centro Cultural Waterfront será dividido em três níveis: a terra, o céu e o oásis. As piscinas principais situam-se no nível térreo, tendo vista para a cidade e para o cais. O nível do céu é dedicado ao bem-estar e é aí que vai ter um ginásio, uma sauna e escritórios. Já no oásis, que tem uma vista panorâmica sobre a capital dinamarquesa, vai existir um jardim de terapia tropical e uma piscina de água quente.

Foram lançados protótipos digitais que antecipam uma visão futurista da transformação da Ilha do Papel, que depois de servir como repositório da imprensa, se vai dedicar à água. O projecto faz parte de um plano para revitalizar a orla da capital dinamarquesa e, mais concretamente, a Ilha do Papel – actualmente é um centro público que alberga antigos armazéns industriais, eventos e um museu de ciência e tecnologia experimental.

"O projecto cria uma conexão única entre a terra e o mar e vai genuinamente ao encontro da visão da cidade de Copenhaga de trazer algo completamente novo e único", disse a administração local, segundo o jornal Daily Mail.

