O chão de lava no Havai jaz morto e arrefece (mas o vulcão não)

A lava do vulcão Kilauea já causou a destruição de cerca de 40 hectares e pelo menos 36 edifícios, incluindo habitações, na Grande Ilha do Havai, desde a semana passada. Esta terça-feira foi registada uma nova erupção. Segundo o balanço divulgado já nesta quarta-feira pela Agência de Defesa Civil do Condado do Havai, EUA, foram detectadas pelo menos 14 fissuras em Leilani Estates, a cerca de 19 quilómetros do vulcão.

As autoridades sublinham que a zona de Leilani Estates é uma das mais afectadas e apelam à solidariedade para com os seus habitantes. A Agência de Defesa Civil do Condado do Havai alerta também para o perigo de circular em Lanipuna Gardens, devido aos gases vulcânicos na atmosfera. Apesar das ordens de evacuação das autoridades, nem todos os habitantes estão a colaborar.

O vulcão Kilauea é um dos vulcões mais activos do mundo e um dos cinco da ilha, em constante erupção há 35 anos.