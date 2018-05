Portugal colocou hoje 1.207 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a cinco e dez anos, com as taxas de juro - em ambos os prazos - a atingirem o nível mais baixo de sempre, segundo o IGCP.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na Bloomberg, a cinco anos foram colocados 724 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) à taxa de juro de 0,529%, inferior à taxa do anterior leilão comparável, de 0,577%, em 14 de Fevereiro.

A procura atingiu 2.019 milhões de euros para as OT a cinco anos, 2,79 vezes superior ao montante colocado.

No prazo mais longo, a dez anos, Portugal colocou hoje 483 milhões de euros à taxa de juro média de 1,670%, inferior à verificada no anterior leilão comparável de 14 de Março (1,778%).

Neste prazo, a procura atingiu hoje 1.102 milhões de euros, 2,28 vezes o montante colocado.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) tinha anunciado para esta quarta-feira a realização de dois leilões de OT com maturidades em 25 de Outubro de 2023 (cinco anos) e 17 de Outubro de 2028 (dez anos), com um montante indicativo global entre 1.000 e 1.250 milhões de euros.

No anterior leilão de OT a dez anos, em 14 de Março, Portugal colocou 975 milhões de euros à taxa de juro de 1,778%, inferior à taxa do anterior leilão comparável, de 2,046%, em 14 de Fevereiro.

Em relação ao mais recente leilão de OT a cinco anos, este realizou-se em 14 de Fevereiro, quando foram colocados 490 milhões de euros à taxa de juro média de 0,577%, inferior à verificada no anterior leilão comparável de 11 de Outubro de 2017 (0,916%).

