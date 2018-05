O resultado líquido da EDP Renováveis atingiu 94 milhões de euros no primeiro trimestre, o que representa um crescimento de 39% face ao período homólogo, segundo anunciou a empresa esta quarta-feira. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) melhorou 2%, para 381 milhões de euros, enquanto o resultado operacional subiu 4%, para 252 milhões de euros.

A empresa de energias limpas do grupo EDP, que tem activos em 11 países (e uma capacidade de produção na ordem dos 11 gigawatt), instalou mais 597 megawatt (MW) em 2017 (dos quais 423 MW nos Estados Unidos). Esse aumento de capacidade contribuiu para que o volume de energia verde produzida nas centrais da EDP Renováveis aumentasse 14% neste primeiro trimestre. A maioria dos activos corresponde a parques eólicos e apenas 145 MW são relativos a centrais de energia solar fotovoltaica.

Ainda assim, o preço médio de venda desta energia caiu 10%, situando-se, em média, nos 54 euros por MW hora. A descida de preço foi de 6% nos Estados Unidos, mercado de onde já vem mais de um terço do resultado do grupo EDP. Na Europa, os preços de venda também caíram (a queda foi de 3%), mas subiram 5% no Brasil, onde em 2017 a empresa aumentou em 127 MW a sua capacidade instalada.

Olhando ao valor gerado em cada região com a venda de energia, na Europa (onde o preço médio de venda se situou nos 77,8 euros por MW hora) verificou-se uma subida de 12% (304 milhões de euros), mas na América do Norte (essencialmente Estados Unidos) as vendas caíram 8% (para 165 milhões) e no Brasil recuaram 9%, para oito milhões.

Apesar do aumento da produção, a queda de preços e o fim dos créditos fiscais associados à produção de energia renovável em alguns dos projectos norte-americanos contribuíram para que as receitas da EDP Renováveis, liderada por João Manso Neto, se mantivessem inalteradas face ao primeiro trimestre de 2017, nos 528 milhões de euros.

Contudo, as receitas que a EDP retirou em média de cada MW em operação caíram 6% no primeiro trimestre, para 49,7 euros (um valor que compara com os 53,1 euros do período homólogo de 2017).

A empresa assinala ainda que a venda de uma participação de 20% num projecto eólico offshore no Reino Unido (o Moray Offshore Windfarm), por 36 milhões de libras (cerca de 41 milhões de euros), gerou uma mais-valia de 15 milhões de euros.



