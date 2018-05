O mercado de trabalho em Portugal continua a evoluir de forma positiva com a taxa de desemprego a recuar para 7,9% no primeiro trimestre de 2018. Os dados revelados nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que a taxa de desemprego ficou abaixo dos 8,1% registados no quarto trimestre de 2017 e dos 10,1% apurados no arranque do ano passado.

Ni final do primeiro trimestre, havia 410.100 pessoas desempregadas, menos 11.900 do que no trimestre anterior, "prosseguindo os decréscimos trimestrais observados desde o 2.º trimestre de 2016", nota o INE. Na comparação com o período a diminuição foi de 113.800.

