Enquanto continua a tropeçar no sonho da reconquista da coroa europeia, que já ergueu por duas ocasiões (1984-85 e 1995-96), a Juventus recompensa-se vorazmente nas competições italianas. Se o hepcampeonato está preso apenas por uma formalidade matemática, a equipa de Turim já lhe juntou, esta quarta-feira, uma Taça de Itália, naquela que deverá ser a sua quarta dobradinha interna consecutiva. Na final, a vítima foi o AC Milan, derrotado no Olímpico de Roma, por esclarecedores 4-0: marcaram Medhi Benatia (56’ e 64’), Douglas Costa (61’) e autogolo de Nikola Kalinic (76').

PUB

A Juventus já era o clube italiano mais medalhado nas competições nacionais, mas atravessa actualmente a era mais dourada da sua rica história. Com o título anunciado, passará a somar 34 na Liga transalpina, quase o dobro dos conquistados por AC Milan e Inter de Milão, que levam 18 cada um. Também lidera destacado o ranking dos vencedores da Taça, elevando agora para 12 os troféus conquistados na segunda competição do país. No segundo lugar está a Roma, com nove.

Quem conquistou também esta segunda-feira a 12.ª Taça da Ucrânia foi o Shakhtar Donetsk orientado por Paulo Fonseca. E o campeonato está também ao virar da esquina com a equipa do treinador português a liderar a prova com cinco pontos de avanço sobre o Dínamo Kiev e muito perto de confirmar a segunda dobradinha consecutiva.

PUB

Um dia mais sombrio teve o treinador Carlos Carvalhal em Inglaterra. A manutenção do Swansea na Premier League já era muito complicada, após a derrota caseira com o Southampton (0-1), mas o épico empate desta segunda-feira do Huddersfield Town no terreno do ex-campeão Chelsea tornaram as esperanças do técnico português dependentes de um milagre.

Ou seja, a permanência do Swansea ainda é matematicamente possível, mas está obrigado a recuperar na última jornada os 10 golos que tem actualmente de desvantagem em relação ao Southampton (o outro candidato à descida), onde alinha o português Cedric Soares. Estão obrigados a golear em casa o “lanterna vermelha” Stoke City e esperar que o Southampton sofra ao mesmo tempo uma pesada derrota na recepção ao já campeão Manchester City.

Em Camp Nou, o Barcelona que tal como a Juventus e o Shakhtar Donetsk também já confirmou uma dobradinha em Espanha, deu esta segunda-feira mais um passo de gigante rumo à história. Bateu o Villarreal por claros 5-1, numa partida em atraso do campeonato, e está apenas a dois jogos (frente ao Levante, em Valência, e a Real Sociedad, em casa) de encerrar sem derrotas as contas da competição onde já é campeão.

Algo apenas alcançado pelo Athletic Bilbau e Real Madrid, nas longínquas temporadas de 1929-30 e 1931-32, respectivamente, quando a prova tinha apenas dez participantes e 18 jornadas. Mas algo absolutamente incrível no actual panorama do futebol espanhol. E já confirmou o recorde de imbatibilidade na competição, que é agora de 43 partidas sem perder e com tendência para aumentar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Uma das figuras do encontro acabou por ser o jovem avançado francês Ousmane Dembélé, de 20 anos, autor dos dois últimos golos. Antes acertaram nas redes Philippe Coutinho (16’), Paulinho (44’) e o incontornável Lionel Messi, em cima do intervalo. Nicola Sansone ainda reduziu (54’), mas Dembélé confirmou a goleada catalã.

O já despromovido Málaga poderá continuar a orgulhar-se de ter sido o último adversário a bater ao Barcelona, na 31.ª jornada da Liga de 2016-17, a 8 de Abril do ano passado (2-0).

PUB

A goleada dos campeões ganhou mais sabor com a derrota do grande rival Real Madrid no terreno do Sevilha por 3-2. Sem Cristiano Ronaldo e com uma equipa muito alternativa, os campeões europeus (que estão a impensáveis 18 pontos do líder "Barça") já têm a mente na final da Liga dos Campeões, onde irão defrontar o Liverpool e podem conquistar a coroa europeia pela terceira vez consecutiva. A única recompensa encarada pelos madridistas para salvarem uma época desastrosa em casa.

PUB