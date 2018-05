Depois da vitória de João Sousa no Estoril Open em ténis, mais do que nunca sonha-se com a primeira vitória de um jogador nacional no Open de Portugal em golfe, cuja 56.ª decorre entre esta quinta-feira e domingo, pelo segundo ano consecutivo, no Morgado Golf Course, em Portimão, sendo pela primeira vez exclusivamente pontuável para o Challenge Tour, a segunda divisão do golfe profissional.

Entre os 156 concorrentes de 23 países à partida nesta prova dotada com 200 mil euros em prémios, há um recorde de 13 portugueses, 11 profissionais e dois amadores (Pedro Lencart e Vítor Lopes). Na ausência do melhor português, Ricardo Melo Gouveia (o único que compete na alta-roda do European Tour), é sobre Filipe Lima, Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, porque são os únicos membros nacionais do próprio Challenge Tour, que recaem as maiores esperanças de um brilharete.

Ricardo Santos e Filipe Lima até já venceram neste circuito sendo através dele promovidos ao European Tour (no qual somam uma vitória cada), mas a época de 2018 não lhes está a correr de feição até ao momento. Numa altura em que já se disputaram quatro provas, Santos tem como melhor classificação o 45.º lugar no Challenge de Espanha finalizado no domingo em Madrid; e Lima o 63.º lugar no Barclays Kenya Open, em Nairobi. Quanto a Figueiredo, regista dois torneios em 38.º.

Curiosamente, não foi a nenhum deste trio que o site do Challenge Tour dedicou entrevistas, mas antes a Tomás Silva e a Tomás Melo Gouveia. O primeiro, porque aproveitou um wild card para o Challenge de Espanha acabando em 15.º, com a melhor terceira volta do torneio. O segundo, porque é irmão de Ricardo Melo Gouveia, que em 2015 foi o n.º 1 no ranking final do circuito, com duas vitórias e múltiplos "top-10".

Os outros portugueses são João Carlota, João Ramos, Tiago Cruz, Tomás Bessa, Miguel Gaspar e Tiago Rodrigues.

O finlandês Kim Koivu, que tem um português na sua equipa técnica, e o sueco Oscar Lengden, são dois dos principais candidatos ao título. Os dois nórdicos integram o "top-5" da Corrida para Al Khaimah, o ranking desta segunda divisão do golfe profissional europeu, depois de terem conquistado dois dos quatro torneios do Challenge Tour que antecederam a etapa portuguesa.

Nesta quarta-feira jogou-se o Pro-Am, com 32 formações de quatro jogadores cada, sendo cada equipa chefiada por um profissional e com mais três amadores. A vitória pertenceu ao quarteto da Mundiarroz, com o profissional suíço Marco Iten e Vítor Rodrigues da Silva, João Escudeiro e João Potier.

