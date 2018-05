A 33.ª jornada trouxe ao FC Porto o título de campeão nacional.

Neste episódio do Jogo Limpo, o comentador de arbitragem do PÚBLICO, Jorge Faustino, faz a análise à decisões tomadas pelo juiz Carlos Xistra no Sporting 0-0 Benfica, apontando vários erros de arbitragem e falhas também do vídeo-árbitro, Hugo Miguel.

Já a partida que consagrou a festa dos "dragões", onde o FC Porto bateu o Feirense por 2-1, "foi um jogo em que Luís Godinho não teve dificuldade na gestão".

