O Gil Vicente não vai regressar ao principal escalão do futebol português em 2018-19, como estava previsto. Isto porque a proposta foi chumbada nesta quarta-feira pelos dirigentes dos clubes presentes na Cimeira de Presidentes, em Coimbra, relegando a reintegração do clube de Barcelos na I Liga para 2019-20.

Com esta decisão, o Gil Vicente vai disputar, na próxima temporada, o Campeonato de Portugal, depois de ter sido despromovido da II Liga, em que ocupa a penúltima posição. A confirmar-se a promoção administrativa dos minhotos no ano desportivo seguinte, a dança das cadeiras far-se-á com a descida dos três últimos classificados da I Liga 2018-19 e com a subida dos dois primeiros do segundo escalão, aos quais se junta o Gil Vicente.

Cai, assim, por terra a possibilidade de os barcelenses voltarem à elite do futebol nacional de imediato, depois da queda na hierarquia provocada pelo caso Mateus. Um acordo com o Belenenses e com a direcção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, firmado no final do ano passado, determinou que o regresso ao escalão principal produziria efeitos em 2019-20, uma solução que não agradou aos gilistas.

Ainda que houvesse outros pontos na agenda, foi justamente para tentar antecipar essa reintegração que se verificou o encontro desta quarta-feira, que reuniu representantes de todos os clubes profissionais com excepção do Sporting. A rejeição do alargamento da Liga para 20 clubes já na próxima época acaba por frustrar as intenções do Gil Vicente e por cancelar a Assembleia-Geral da Liga, prevista para a próxima semana com o intuito de ratificar uma eventual aprovação da proposta.

