O Homem que Matou Dom Quixote vai mesmo encerrar o 71.º Festival de Cannes, foi esta quarta-feira decidido por um tribunal em Paris. É uma decisão que os produtores do filme confirmaram ao PÚBLICO a partir de França, representando um momento simbólico para o realizador Terry Gilliam - o filme que se pensava impossível de filmar não só foi rodado como se estreará finalmente perante o público.

"O Festival de Cannes quebrou o feitiço. O Homem que Matou Dom Quixote entra na história do cinema", escreveu a distribuidora francesa Ócean Films esta quarta-feira na sua conta no Twitter.

A decisão de tornar O Homem que Matou Dom Quixote no filme de encerramento de Cannes tinha sido anunciada a 19 de Abril pela organização do evento, que queria assim encerrar a sua 71.ª edição com o filme que Terry Gilliam tentava fazer há duas décadas. Quando, no final do mês o produtor Paulo Branco interpôs uma acção de interdição que visava impedir que O Homem que Matou Dom Quixote se estreasse na Croisette, os responsáveis pelo festival emitiram um comunicado em que, apesar de dizerem que cumpririam a decisão da justiça, se insurgiam contra o produtor português. Paulo Branco dizia que enquanto não houvesse acordo entre Gilliam e os produtores que na prática puseram o seu filme em marcha e a sua Alfama Films, Dom Quixote não passaria – tanto Paulo Branco quanto Terry Gilliam e actual equipa de produção reclamam ser detentores dos direitos sobre o guião e de autor-realizador.

“A missão do Festival de Cannes é escolher os trabalhos exclusivamente com base na arte e a selecção deve, acima de tudo, ser aprovada pelo realizador do filme. É este o caso”, disseram Pierre Lescure e Thierry Frémaux, de Cannes. “Estamos do lado dos realizadores e, em particular, do lado de Terry Gilliam.” Já Paulo Branco avisava que o festival “não está acima da lei”.

Dez dias depois, o desfecho coincidiu com a saída da Amazon Studios do acordo de distribuição que tinha para levar O Homem que Matou Dom Quixote aos EUA, segundo informou o site IndieWire e confirmou a revista especializada The Hollywood Reporter. A Amazon estava com o filme desde o início, mesmo quando Paulo Branco estava envolvido, mas segundo documentos revelados pelo diário francês Le Monde há um mês tinha-se retirado de cena na véspera do anúncio público de que a Alfama Films e Terry Gilliam iriam mesmo fazer O Homem que Matou Dom Quixote – um anúncio feito precisamente no Festival de Cannes. Na altura estavam em causa 2,5 milhões de euros de financiamento. Mais tarde, e segundo documentos a que o PÚBLICO teve acesso, o acordo do gigante tecnológico estava activo com a Tornasol, a Entre Chien et Loup e a Kinology (que com a portuguesa Ukbar Filmes co-produziram o filme desde o final de 2016), mas a Amazon temia ter que recuar dado o litígio em curso entre Branco e Gilliam em torno dos direitos de autor-realizador e de guião do filme.

Estes foram julgados em Paris e Londres no âmbito de processos movidos por Gilliam ou seus produtores e até agora não lhe deram vitória clara. Em Londres, o tribunal deliberou por duas vezes sobre uma extensão de um prazo contratual, e fê-lo a favor de Paulo Branco, o que o fez concluir que os direitos sobre o argumento estão ainda com a Alfama Films —os actuais produtores dizem que estes já lhes foram cedidos, também legalmente, e que na decisão londrina “não existe qualquer reconhecimento dos direitos de Branco”, como escreveram em comunicado a 30 de Abril. Já em Paris aguarda-se para 15 de Junho o que dirá o tribunal superior sobre o contrato de direitos de autor-realizador que Gilliam e o seu advogado consideram actualmente “rescindido” e que uma primeira decisão da justiça francesa, há um ano, não confirmou. “Os direitos do realizador também são nossos”, dizia Paulo Branco há dias ao PÚBLICO.

Em litígio desde o final de Agosto de 2016, quando Terry Gilliam deu por fim à sua relação contratual com a Alfama Films e com Paulo Branco, e em tribunal desde Março de 2017, o filme encontra-se enleado numa trama burocrática que não impediu a sua rodagem nem o início da sua promoção. Enquanto aguarda data de estreia comercial e que o Tribunal de Grande Instance de Paris se pronuncie sobre o recurso de Terry Gilliam à decisão que não deu provimento à rescisão do contrato com Branco, O Homem que Matou Dom Quixote continua a sua acção promocional, com a divulgação de trailers e eventos no Festival de Cannes. O Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (agência do Ministério da Cultura francês) aguardava a decisão sobre Cannes para emitir ou não o visto de exploração, obrigatório para a estreia comercial de um filme em França e que no caso do filme de Gilliam estava agendada para 19 de Maio – o dia de encerramento do 71.º Festival de Cannes.

O Homem que Matou Dom Quixote é o filme que Terry Gilliam tenta fazer desde o final dos anos 1990 e que teve vários elencos, tentativas de filmagem e guiões. Terminado em 2017 e com o seu trailer divulgado há um mês, é uma obra que mistura comédia e tragédia e que se passa entre o presente e um passado onírico. É protagonizado por Adam Driver (Toby), Jonathan Pryce (o velho que pensa ser Dom Quixote) e Olga Kurylenko e a portuguesa Joana Ribeiro. Foi rodado em Portugal e Lisboa e tem um orçamento de 16 milhões de euros.

