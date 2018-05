Um verdadeiro ramo de oliveira, símbolo da paz, foi o que Katy Perry enviou a Taylor Swift, nesta terça-feira. Swift aceitou-o e deu-o a conhecer aos fãs, demonstrando assim que pode estar terminada uma contenda que se prolongava há quatro anos.

Nas histórias da sua conta de Instagram, Swift publicou um vídeo do pacote que Perry enviou – e que incluía uma carta – e escreveu uma legenda a agradecer, com um emoji de um coração duplo.

Tudo começou com uma disputa entre as duas cantoras por causa de uns bailarinos que as acompanhariam nos seus espectáculos, lembra a Reuters. E, depois disso, ambas reflectiram nas suas canções o que as separava, argumentam os fãs, que conseguem fazer interpretações das letras que ambas cantaram nos últimos tempos.

Por exemplo, em 2014 houve quem dissesse que o single Bad Blood de Swift era dirigido a Perry e quando esta, em 2017, lançou Swish Swish disse que se tratava de um “grande hino para as pessoas usarem sempre que alguém estiver a tentar deitá-las abaixo ou a intimidá-las”.

Não é a primeira vez que Perry, de 33 anos, tenta a conciliação. Já o tinha feito há um ano quando adjectivou de “cantora fantástica” Swift, de 28 anos. Então, a visada manteve-se em silêncio. Desta vez, resolveu partilhar com os fãs a surpresa que recebeu, na sua história do Instagram (que só pode ser vista durante 24 horas depois de ser publicada) e contou: “Acabei de chegar ao meu camarim e encontrei este verdadeiro ramo de oliveira. Isso significa muito para mim.”

O ramo de oliveira, juntamente com uma carta começando por "Hey Old Friend" (Olá, velha amiga), onde Perry confessa que tem "reflectido sobre os erros de comunicação no passado e as mágoas" que as separam. A caixa chegou no primeiro dia da tourné mundial Reputation de Swift, que começa em Glendale, Arizona, EUA.

