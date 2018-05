O museu londrino Madame Tussauds apresentou nesta quarta-feira a sua última figura de cera, feita à imagem e semelhança da noiva do príncipe Harry, a ex-actriz norte-americana Meghan Markle, a dez dias do casamento real.

PUB

A Meghan de cera usa um vestido verde como o que a verdadeira usou no dia em que o seu noivado foi anunciado. No dedo anelar, a estátua tem uma réplica do anel de noivado, desenhado por Harry e feito com pedras que pertenceram à sua mãe, Diana.

A figura de cera do príncipe, originalmente criada para assinalar o seu 30.º aniversário, foi actualizada e tem uma nova barba. Os modelos de cera do casal estarão acessíveis ao público no dia anterior ao casamento e os visitantes que se chamarem Meghan e Harry terão entrada gratuita no dia da cerimónia.

PUB

O Madame Tussauds é uma das atracções turísticas mais populares de Londres, com filas para tirar selfies com figuras de cera de celebridades do passado e do presente.

Harry, o neto de 33 anos da rainha Isabel II e sexto na linha de sucessão ao trono, e Markle, de 36 anos, que actuou na série "Suits", casar-se-ão em Windsor no próximo dia 19 de Maio.

PUB