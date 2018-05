Uma tragédia igual à dos incêndios de 2017 impedirá Marcelo de continuar em Belém

O Presidente da República acredita que todos fizeram o que era necessário fazer e era possível fazer neste período de tempo, mas avisa que se o cenário se repetir não se recandidata a Belém. "É decisivo. O que eu quis dizer é que é decisivo. Dito por outros termos: voltasse a correr mal o que correu mal no ano passado, nos anos que vão até ao fim do meu mandato, isso seria, só por si, no meu espírito, impeditivo de uma recandidatura", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa entrevista PÚBLICO/ Renascença.