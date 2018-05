Esta terça-feira, véspera do dia da Europa, a Comissão Europeia organiza em Lisboa uma grande conferência sobre o futuro da democracia digital. São quase duas dezenas de oradores nacionais e internacionais que tratarão de temas como a Democracia Digital, a Democracia Participativa, a Desinformação e a Inteligência Artificial.



Esta conferência vai tentar responder a várias questões sobre o futuro e por isso conta com a participação dos jovens. A Comissão endereçou convites a várias universidades, que levarão os seus alunos a acompanhar presencialmente as discussões e a participar através da ferramenta digital Slido.



Durante todo o dia, o PÚBLICO vai acompanhar o evento em streaming e nas redes sociais, sempre com a hashtag Democracia 4.0.