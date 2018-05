Uma professora de Educação Física na Escola Básica do Lagarteiro, no Porto, foi agredida nesta sexta-feira por familiares de um aluno de oito anos, após o repreender durante uma aula, avançou à Lusa fonte da PSP do Porto.

A docente terá sido agredida no interior do estabelecimento de ensino, a socos e pontapés, por quatro familiares do aluno, entre os quais dois homens e duas mulheres, após o chamar a atenção, referiu.

A agressão, que terá ocorrido pelas 16h56, aconteceu depois de o menor se queixar aos familiares, no final da aula, explicou a PSP.

A mulher de 30 anos foi transportada para o Hospital de Santo António, com lesões na cabeça, após ter sido agredida com violência, adiantou. "Não ia em estado crítico, mas sim muito maltratada", afirmou a fonte.

Os agressores foram identificados no local, onde estiveram a Escola Segura, a PSP e uma Equipa de Intervenção Rápida.

